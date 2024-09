La storica azienda Campbell Soup cambierà nome

ROMA, 11 SET - I dirigenti della Campbell Soup Company, azienda fondata 155 anni fa, intendono cambiare il nome dell'iconica azienda in The Campbell's Company. Lo riporta la Bbc sottolineando che l'amministratore delegato, Mark Clouse, ha spiegato che l'iniziativa mira a rispecchiare meglio la crescente linea di prodotti Campbell, che attualmente comprende anche salse, snack e bevande. Gli investitori voteranno sul cambio di nome durante l'assemblea annuale della società a novembre. Sebbene la zuppa in scatola continui a essere una parte fondamentale dell'attività di Campbell, l'azienda ha cercato di adattarsi a un mercato in continua evoluzione acquisendo altre attività, come il produttore di salse Rao, Sovos Brands. "Ameremo sempre la zuppa e non staccheremo mai gli occhi da questo business", ha detto il signor Clouse durante l'investor day dell'azienda. "Ma oggi siamo molto più di una zuppa", ha aggiunto. Oltre alla sua linea di prodotti più famosa, il portfolio di Campbell's comprende altre offerte come i cracker Goldfish, le patatine Cape Cod, le bevande V8 e le salse Prego