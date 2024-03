La sindaca di Monfalcone posta sotto protezione

La sindaca leghista di Monfalcone Anna Maria Cisint in un' immagine tratta dal sito web del Comune. "Alcuni genitori e insegnanti mi raccontano che in alcune scuole si criticano le mie ordinanze, da settembre potranno riferirlo al Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" incaricato di fare un monitoraggio. E' l'iniziativa della sindaca Cisint, oggi anticipata dal Piccolo. "Genitori e studenti mi raccontano, di nascosto, che in classe si criticano le mie ordinanze. Adesso lo potranno riferire al nostro Garante", ha dichiarato la sindaca al quotidiano e annuncia con un tweet di star valutando se avviare a settembre un servizio di "ascolto riservato". ANSA/ COMUNE DI MONFALCONE +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++