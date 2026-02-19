La Russa, su Sea Watch sono d'accordo con Meloni, sentenza abnorme

ROMA, 19 FEB - "Ho visto il post della premier sono pienamente d'accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione nel denunciare una cosa che ci sembra assurda non deve entrare nella polemica referendaria ma va stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile far rispettare le leggi. Credo sia sotto gli occhi di tutti la abnormita' di una sentenza che vuole premiare chi aveva speronato una nave italiana delle forze dell'ordine". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento oggi a Roma a proposito della sentenza sulla ong Sea Watch.