La Russa, stimo Lupi ma non l'ho indicato come candidato sindaco

MILANO, 12 NOV - "Sui giornali ho letto che ho indicato il futuro sindaco di Milano, io non potrei e non vorrei essere quello che indica, non è nemmeno del mio partito, ho espresso grande stima per Lupi, ma so benissimo che ne discuteremo tutti insieme per avere il nome più opportuno, anche se Lupi come politico mi sembra molto adatto come altri". Lo ha spiegato il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo ai cronisti. "Poi ci può essere - ha aggiunto - anche qualcuno che venga dalla società civile che sarà valutato, quindi è un buon segnale ma non è nulla che mi si può attribuire come indicazione sul sindaco". Sull'ipotesi ventilata da alcuni di Letizia Moratti, La Russa ha risposto: "Tutti possono esprime dei suggerimenti".