La Russa, polemica Borghi inopportuna ma smontata da Salvini

MILANO, 03 GIU - "Ho visto che la polemica" sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella "è stata smontata da Salvini, che ha riconfermato piena fiducia a Mattarella", sostenendo "che nessuno pensa di chiedere le sue dimissioni. Quella di Borghi è stata un'uscita inopportuna ma, se lo dice Salvini, penso che valga anche per Borghi". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia. "A me serve capire se c'era volontà di attaccare il presidente - ha aggiunto - mi fido di Salvini che ha detto che non c'era. Poi si possono criticare il Papa e il presidente della Repubblica, ma c'è modo e modo".