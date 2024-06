La Russa, nessuna tolleranza per chi sfrutta i lavoratori

ROMA, 20 GIU - "Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di un ragazzo di 18 anni, rimasto schiacciato da un macchinario agricolo in provincia di Lodi e di un bracciante indiano, deceduto in provincia di Latina dopo essere rimasto ferito sul posto di lavoro e in seguito lasciato abbandonato senza alcun soccorso. Due casi a prima vista diversi ma che vedono ancora una volta sicurezza e sfruttamento, incidere pesantemente sulle vite delle persone. Nel rivolgere il mio sentito pensiero ai loro cari, alle loro famiglie, ai loro colleghi ribadiamo la necessita di continuare a creare le migliori condizioni affinché non solo tutti possano lavorare in sicurezza ma anche riaffermare che nessuna tolleranza sarà mai consentita a chi sfrutta i lavoratori e calpesta i loro diritti". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.