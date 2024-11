La Russa, 'l'Europa ha tutto da guadagnare da Trump'

FIRENZE, 08 NOV - "L'Europa ha tutto da guadagnare da Trump, faccio questa previsione". Lo ha affermato Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine del Forum internazionale del Turismo che si apre oggi a Firenze. "L'opportunità che dà all'Europa l'alleato Trump - ha detto - perché sarà alleato leale e credibile, l'alleato Trump ci dà un'opportunità in più, quella finalmente di crescere". Infatti, secondo La Russa, l'Europa ha da guadagnare da Trump "non perché ci aiuterà, ma proprio perché è l'opportunità che ha l'Europa di crescere, di cominciare a provare a essere alleata vera degli Stati Uniti, ma un po' meno suddita, un po' meno convinta che debba pensarci lo zio d'America a risolvere i nostri problemi e quindi per esempio sulla sicurezza, sulla difesa, ma anche sulla crescita economica di fronte ai nuovi enormi blocchi che stanno creandosi", ha concluso il presidente del Senato osservando che, l'idea è che l'Europa "debba fare anche da sé".