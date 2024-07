La Russa, incomprensioni tra Salvini-Tajani, ma mi fido di loro

ROMA, 23 LUG - C'è stata "qualche incomprensione tra Salvini e Tajani ma tutti e due hanno detto che questo non mette in discussione la durata e la capacità del governo di stare insieme, mi fido di loro, che devo dire". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio, rispondendo alle domande poste dal presidente dell'Associazione stampa parlamentare Adalberto Signore.