La Russa, in Ucraina molte incognite ma molte anche le speranze

ROMA, 24 FEB - "A due anni dall'invasione russa in Ucraina con l'avanzata dei carri armati e decine di missili lanciati in diverse parti del Paese, la situazione rimane oggettivamente molto complicata. Ancora oggi i morti e le incognite sono molte ma lo sono anche le speranze di poter restituire al popolo ucraino pace, serenità e un futuro senza guerra. La pace che chiediamo, anzi che pretendiamo per quella terra, é una pace giusta e duratura. L'annunciata guerra lampo di Putin è fallita perché l'Occidente si è schierato con fermezza sin da subito con il popolo di Kiev e ha compreso che difendere l'Ucraina vuol dire difendere anche i propri confini. In questi mesi i nostri sacrifici economici sono stati enormi ma ne siamo orgogliosi perché sono finalizzati ad assicurare a tutti noi un futuro migliore. Al presidente Zelensky e alle donne, uomini e bambini ucraini rinnovo infine la mia solidarietà". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.