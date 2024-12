La Procura di Potenza conferma, potabili le acque del Basento

POTENZA, 06 DIC - Come già reso noto da Arpa Basilicata e Arpa Puglia, anche le analisi disposte presso un ente terzo dalla Procura di Potenza - che sta coordinando un'indagine sulla crisi idrica che da molte settimane sta coinvolgendo 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo di regione - ha confermato che le acque del fiume Basento "rientrano nei parametri di potabilità". In queste settimane, la Basilicata è alle prese con la crisi idrica dello schema Basento-Camastra, con i 29 comuni - per un totale di circa 140 mila Comuni - interessati da drastiche riduzioni quotidiane dall'erogazione idrica (in questi giorni lo stop comincia alle ore 17 e termina alle 7 del mattino successivo). Per far fronte alle difficoltà, con la diga del Camastra, ormai prosciugata, nelle scorse settimane, l'Unità di crisi - presieduta dal governatore Vito Bardi, nominato dal governo commissario per l'emergenza - ha deciso di far convogliare le acque del fiume Basento proprio nella diga del Camastra, per poi effettuare la potabilizzazione. La Procura potentina ha avviato "attività finalizzate - è ricordato in un comunicato - ad accertare la regolarità delle operazioni svolte per fronteggiare la crisi idrica e garantire sicurezza per la popolazione interessata". In particolare, "i Carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Potenza e del Nucleo antisofisticazioni e sanità, unitamente a personale dell'Azienda sanitaria di Potenza, hanno effettuato la campionatura delle acque immesse nella rete idrica per il consumo urbano". Inoltre nella nota della Procura è messo in evidenza che "oltre a future campionature, sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad individuare eventuali profili di responsabilità in ordine alla crisi in disanima".