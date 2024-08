La pirata della Ztl, 600 multe a bordo di auto di lusso

ROMA, 10 AGO - Girava a bordo di auto di lusso con targhe false e aveva collezionato ben 600 multe. La donna, 49 anni, è stata denunciata dalla Polizia locale di Roma. L'indagine del I gruppo Centro Storico della Polizia locale ha portato anche al sequestro di una Bentley cabrio e una Ferrari. La maggior parte delle multe erano per accesso abusivo alla Ztl. E proprio da appostamenti ai varchi la donna è stata intercettata a bordo della Bentley che dopo verifiche è risultata avere la targa contraffatta e non aveva effettato la revisione. Verificata la disponibilità di un secondo veicolo gli agenti fatto controlli sulla Ferrari riscontrando irregolarità: non era immatricolato, la targa austriaca non era valida e non era coperto da assicurazione. Alla donna è stata comminata una sanzione di circa 2.600 euro ed è stata denunciata per uso di atti falsi e truffa aggravata.