La pillola abortiva alla prova della Corte Suprema Usa

NEW YORK, 25 MAR - La Corte Suprema americana torna a occuparsi dell'aborto, ma questa volta l'attenzione dei saggi sarà sulla pillola abortiva. L'Alta Corte nelle prossime ore ascolterà le argomentazioni sul farmaco più diffuso per le interruzioni di gravidanza e la sua decisione, attesa forse in giugno, potrebbe avere profonde implicazioni su milioni di donne e sulla corsa alla Casa Bianca. Ai saggi alcuni Stati conservatori americani hanno chiesto di confermare la decisione della Corte di Appello che limita l'accesso al mifepristone, usato nei due terzi degli aborti negli Stati Uniti.