La parcheggia senza freno, auto cade in mare nel Palermitano

ISOLA DELLE FEMMINE, 22 MAR - Un'auto è finita in mare la scorsa notte nel porticciolo di Isola delle Femmine (Palermo). Un uomo ha parcheggiato la vettura, senza inserire il freno a mano. In quella zona, lungo la banchina del porto, la strada è leggermente in discesa. L'auto è scivolata in mare. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma per fortuna nell'auto non c'era nessuno. I pompieri l'hanno tirata fuori dal mare con una gru. Nella zona dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i militari della capitaneria di porto.