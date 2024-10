La nave Vespucci sarà a Trieste alla fine del tour mondiale

TRIESTE, 12 OTT - La nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci concluderà il suo tour mondiale il primo marzo 2025 a Trieste, con una Barcolana Special Edition. La novità è stata presentata oggi a Trieste, alla vigilia della Barcolana, la regata più grande del mondo, da Luca Andreoli, ceo Difesa e servizi Spa, con Roberto Ferrara, direttore Rai canone, Giuseppe Berutti Bergotto, sottocapo di Stato Maggiore della Marina militare, e Mitja Gialuz, presidente della Società velica di Barcola e Grignano. "Il tour si concluderà ufficialmente il 10 giugno a Genova, ma visto il grande successo mondiale che sta raccogliendo - ha detto Andreoli - l'affetto della gente e la considerazione che la nave e l'Italia stanno riscuotendo ovunque, abbiamo pensato che potesse rientrare con un'accoglienza speciale, il primo marzo a Trieste, con una Barcolana che sicuramente sarà anche in quell'occasione una grande festa del mare". La speciale edizione della regata verrà organizzata a Trieste d'intesa con il ministero della Difesa, Difesa e servizi e Rai. "Questa nave è un'opportunità unica per tanti giovani - ha ricordato Berrutti Bergotto - con tantissimi allievi saliti a bordo nel corso del tour, ragazzi che fanno parte anche di altre nazioni, perché Vespucci unisce tutti quelli che vanno per mare e la formazione che riesce a fare questo veliero è unica". "Stiamo preparando un progetto con lo spirito di Barcolana, che lancerà un nuovo format di regata. È un grande onore - ha sottolineato Gialuz - poter accogliere a terra e in mare le celebrazioni per il rientro della Vespucci".