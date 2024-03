La nave Geo Barents in arrivo a Genova con 130 migranti

GENOVA, 10 MAR - La nave di ricerca e soccorso 'Geo Barents' gestita da Medici Senza Frontiere approderà domani nel porto di Genova con a bordo 130 migranti partiti dalla Libia. Lo comunica la Prefettura di Genova spiegando che l'arrivo è previsto in mattinata presso il ponte Colombo. Si tratta del secondo porto assegnato dalle autorità italiane per far sbarcare un totale di 261 migranti salvati da due diverse imbarcazioni di legno sovraffollate. "Uno sbarco multiplo che non ha senso se non quello di aumentare i tempi, i costi ma soprattutto la sofferenza delle persone. - denuncia Medici Senza Frontiere - La Geo Barents si è diretta verso il porto di Civitavecchia per sbarcare solo la metà dei 261 sopravvissuti a bordo. Il resto delle persone, tra cui donne, bambini, vulnerabili, dovrà aspettare altre 26 ore per arrivare al porto di Genova. È inaccettabile".