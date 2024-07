La nave di Emergency salva 41 migranti, andrà a Napoli

ROMA, 29 LUG - La notte scorsa la Life Support di Emergency ha portato in salvo 41 persone che si trovavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà, in acque internazionali nella zona Sar libica. L'avvistamento della piccola barca in vetroresina e sovraffollata è avvenuto dal ponte di comando durante le prime ore della notte, poco prima delle 3. Il salvataggio si è concluso con il trasferimento in sicurezza dei 41 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, a bordo della Life Support alle 3.45 circa. "Durante le operazioni una barca non identificata e senza luci si è avvicinata all'area dell'intervento, ma senza interferire", ha detto Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support. I 41 naufraghi hanno riferito di essere partiti a mezzanotte da Sabratha, in Libia, e provengono da Siria, Egitto, Bangladesh, paesi colpiti da guerra, violenze, povertà, insicurezza politica e crisi climatica, sottolinea Emergency. Due persone che erano a bordo dell'imbarcazione in difficoltà hanno rifiutato il soccorso e, finito l'intervento della Life Support, si sono allontanate insieme all'imbarcazione non identificata che si era avvicinata senza interferire con le operazioni di soccorso. Le autorità hanno assegnato come porto di sbarco Napoli: l'arrivo è previsto per il 31 luglio alle ore 18 circa.