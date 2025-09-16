Giornale di Brescia
La mamma di Willy, vivere senza odio con la pace nel cuore

Lucia Monteiro Duarte, Mamma di Willy, durante la sentenza per l’udienza del processo di Appello bis a carico dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi per l’omicidio Willy Monteiro Duarte, presso la Corte d’Appello, Roma, 14 marzo 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
ROMA, 16 SET - "Un grande onore per me stare qui davanti a lei in questa piazza. Qui, dove Willy ha lasciato il suo cuore. Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l'abbraccio dell'Italia intera e il conforto. Vi voglio ringraziare per onorare la sua memoria ". Così Lucia Monteiro Duarte, si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia a Colleferro a cinque anni dell'uccisione di Willy. "Willy - ha aggiunto visibilmente commossa - non sia ricordato come eroe ma come un ragazzo semplice e amico di tutti. Il nostro messaggio, quello che stiamo portando avanti da cinque anni, è vivere la vita con la pace nel cuore, senza odio. Perché l'odio e la vendetta portano sempre ad altro dolore e impediscono di vedere le cose belle"

