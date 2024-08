La mamma del compagno di Sharon in caserma per essere sentita

BERGAMO, 21 AGO - Proseguono anche oggi gli interrogatori al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo nell'indagine per l'omicidio di Sharon Verzeni. Poco dopo le 9,30 è giunta in caserma per essere sentita Maria Rosa Sabadini, la mamma di Sergio Ruocco, compagno di Sharon. Ieri sono stati sentiti per sette ore i genitori della trentatreenne e lunedì il fratello, la sorella e il cognato.