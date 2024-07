La Camera approva il decreto Casa, 155 i sì

ROMA, 19 LUG - Via libera finale della Camera al Dl casa - dopo il sì alla questione di fiducia posta dal governo sul provvedimento - che passa con 155 si, 79 no e 9 astenuti. Il decreto ora passa al Senato. Tra le novità introdotte dal decreto c'è la possibilità di rilasciare il certificato di agibilità per i micro appartamenti, con la superficie minima per una persona che scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Per il cambio di destinazione d'uso si rende uniforme la disciplina, senza distinzione se con opere o senza. Si introducono novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati saranno tollerati scostamenti fino al 6%. Per determinare lo stato legittimo si farà riferimento all'ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta all'amministrazione competente verificare la legittimità dei titoli pregressi. Si introducono anche nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti in tutti i porticati. C'è una misura ad hoc per il recupero dei sottotetti che, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione, consente di derogare ai limiti di distanza tra case.