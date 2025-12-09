Giornale di Brescia
La bimba morta sull'A5, l'incidente provocato da un furgone poi fuggito

TORINO, 09 DIC - Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina.

TORINO

