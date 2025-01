La Befana della Polizia arriva in Lamborghini

ROMA, 06 GEN - La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest'anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale. La befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Questura di Roma e ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accogliere la befana il professor Antonio Ruggiero, direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica e il personale infermieristico e sanitario del reparto. Nella hall di ingresso dell'ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti pediatrici. Giada, Sofia, Tommaso, Bruno, Elena tra lo stupore e lo spavento alla vista della vecchia Befana, hanno dimenticato per qualche istante le terapie e hanno regalato sorrisi e abbracci. L'iniziativa segue una analoga attività che si è svolta nei giorni scorsi sempre a Roma presso il Policlinico Umberto I e l'Ospedale San Camillo, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto la visita di alcuni poliziotti che hanno voluto donare loro giochi e dolciumi. La Befana della Polizia di Stato è passata anche a far visita ai bimbi dell'Ospedale di Siracusa, Lentini e Avola, dell'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, degli Ospedali "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie e "L. Bonomo" di Andria, dell'ospedale "Moscati" di Aversa, dell'Ospedale Infermi di Rimini.