La accoltella perchè il suo cane abbaia troppo, donna è grave

TORINO, 08 GEN - Ha accoltellato una donna, ferendola al collo e all'addome, perché infastidito dal fatto che il cane della vittima, abbaiasse, secondo lui, troppo. Un uomo di 72 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia a Torino. I fatti si riferiscono alla sera del primo gennaio, ma solo oggi sono stati resi noti dalla questura del capoluogo piemontese. L'aggressione è avvenuta in corso Maroncelli, periferia sud della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo sarebbe sceso da casa in strada, urlando che il cane era troppo rumoroso e avrebbe poi colpito la donna, 63 anni, che si trovava in compagnia di un amico, ferendola gravemente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante e l'ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva. Dalle indagini è emerso che già in passato c'erano già stati litigi tra i due sempre a causa del cane. La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto del 72enne.