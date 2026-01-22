Kushner a Davos mostra le mappe per la 'nuova Gaza'

ROMA, 22 GEN - Il genero di Donald Trump Jared Kushner, nel suo intervento a Davos in occasione della firma del Board of Peace - secondo i media internazionali - ha svelato il "piano generale" per il futuro di Gaza mostrando una mappa dove sono mostrate le aree abitate e le infrastrutture nella Striscia. Il progetto, afferma Kushner, sarà realizzato in fasi, tra cui "alloggi per i lavoratori, occupazione al 100% e opportunità per tutti" anche per il turismo costiero. "C'è un piano generale. Lo costruiscono in tre anni", ha detto Kushner mostrando diapositive della 'Nuova Gaza' con grattacieli avveniristici sul lungomare della Striscia.