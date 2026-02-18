Giornale di Brescia
Kiev, 'russi e bielorussi con proprie bandiere alle Paralimpiadi, è scandaloso'

ROMA, 18 FEB - L'Ucraina si indigna per la decisione di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con le proprie bandiere nazionali alle Paralimpiadi di Milano-Cortina del 2026, revocando il divieto imposto dopo l'invasione russa del 2022. "La decisione degli organizzatori delle Paralimpiadi di consentire agli assassini e ai loro complici di competere ai Giochi Paralimpici sotto le bandiere nazionali è deludente e scandalosa", ha dichiarato su X il ministro dello Sport ucraino Matviy Bidny.

