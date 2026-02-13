Kiev, 'Pechino pronta a fornirci nuovi aiuti umanitari'

PECHINO, 13 FEB - Il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato che la Cina è pronta a fornire "nuovi aiuti umanitari" all'Ucraina, durante un colloquio con il suo omologo ucraino alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Le relazioni tra Cina e Ucraina devono rimanere sulla buona strada (...). La Cina è pronta a fornire nuovi aiuti umanitari all'Ucraina", ha detto ad Andrii Sybiha, secondo un comunicato pubblicato dal media statale cinese Cctv.