Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, nella notte 100 droni russi e un missile

AA

ROMA, 30 GEN - L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato oltre 100 droni e un solo missile contro l'Ucraina durante la notte dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin ha accettato di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina per una settimana, dopo aver rivolto un appello personale al leader russo a causa del freddo estremo in Ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario