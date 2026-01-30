Kiev, nella notte 100 droni russi e un missile

ROMA, 30 GEN - L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato oltre 100 droni e un solo missile contro l'Ucraina durante la notte dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin ha accettato di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina per una settimana, dopo aver rivolto un appello personale al leader russo a causa del freddo estremo in Ucraina.