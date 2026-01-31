Kiev, 'guasto tecnico provoca pesanti black out in Ucraina'

ROMA, 31 GEN - Un guasto nel sistema elettrico ucraino ha causato l'interruzione della corrente elettrica in una parte significativa del Paese. Lo riportano i media ucraini. "Oggi alle 10:42 si è verificato un guasto tecnologico che ha causato l'interruzione simultanea della linea da 400 kW tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea da 750 kW tra l'Ucraina occidentale e quella centrale", ha affermato il ministro dell'Energia ucraino Shmyhal per il quale c'è stato un blackout a cascata nella rete elettrica ucraina e l'attivazione dei dispositivi di protezione automatica nelle sottostazioni. Oggi anche la metropolitana di Kiev è ferma.