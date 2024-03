Kiev, 'bombardato condominio nel sud, uccisi due civili'

ROMA, 12 MAR - Un bombardamento russo ha colpito in serata un condominio nella città di origine di Volodymyr Zelensky, Kryvyj Rih, nel sud dell'Ucraina, uccidendo due persone, secondo le prime informazioni fornite dal capo del consiglio regionale Mykola Lukashuk. I feriti ricoverati in ospedale sono almeno 30 "tra cui un bambino", scrive il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak. Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak ha postato su Telegram una foto dell'edificio in fiamme e il commento: " I russi hanno colpito un condominio. Mostri rari". Le operazioni dei soccorritori sono in corso.