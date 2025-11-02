Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, '6 morti stanotte nei raid sull'Ucraina, 2 bambini'

epa12492671 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a residential area in Zaporizhzhia, southeastern Ukraine, 30 October 2025, amid the Russian invasion. At least one person was killed and 15 others were injured, including 4 children, after a Russian strike on Zaporizhzhia, according to the State Emergency Service report. EPA/OLEG MOVCHANIUK
epa12492671 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a residential area in Zaporizhzhia, southeastern Ukraine, 30 October 2025, amid the Russian invasion. At least one person was killed and 15 others were injured, including 4 children, after a Russian strike on Zaporizhzhia, according to the State Emergency Service report. EPA/OLEG MOVCHANIUK
AA

KIEV, 02 NOV - La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte uccidendo sei persone, tra cui due bambini, e interrompendo la fornitura di energia elettrica per decine di migliaia di persone. Lo hanno dichiarato i funzionari ucraini. "Le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. Sei persone sono morte, tra cui due bambini", ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina su Telegram. Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha dichiarato il governatore della regione Ivan Fedorov.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
KIEV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario