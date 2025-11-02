Kiev, '6 morti stanotte nei raid sull'Ucraina, 2 bambini'
epa12492671 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a residential area in Zaporizhzhia, southeastern Ukraine, 30 October 2025, amid the Russian invasion. At least one person was killed and 15 others were injured, including 4 children, after a Russian strike on Zaporizhzhia, according to the State Emergency Service report. EPA/OLEG MOVCHANIUK
KIEV, 02 NOV - La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte uccidendo sei persone, tra cui due bambini, e interrompendo la fornitura di energia elettrica per decine di migliaia di persone. Lo hanno dichiarato i funzionari ucraini. "Le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. Sei persone sono morte, tra cui due bambini", ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina su Telegram. Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha dichiarato il governatore della regione Ivan Fedorov.
