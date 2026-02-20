Kallas, 'lunedì l'ok al 20/o pacchetto di sanzioni alla Russia'

BRUXELLES, 20 FEB - "I colloqui a Ginevra hanno mostrato una volta ancora che Mosca non si allontana dalle sue richieste massimaliste. La Russia la tira per le lunghe, piuttosto che muoversi verso la pace. L'Ue si sta muovendo verso il ventesimo pacchetto di sanzioni. Lunedì puntiamo ad approvare questo pacchetto, le nostre sanzioni stanno già producendo effetto e le nuove misure limiteranno ulteriormente la capacità di Mosca di finanziare la guerra. Mosca non è invincibile". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas nella conferenza stampa al termine della riunione degli E5 in Polonia.