Kallas, 'legame con gli Usa cambiato, l'Europa rafforzi la difesa'

BRUXELLES, 28 GEN - Il "riorientamento" degli Stati Uniti di Donald Trump ha "scosso dalle fondamenta la relazione transatlantica", pertanto l'Europa deve "rafforzarsi" sulla difesa e assumere un ruolo più incisivo nella Nato. Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla conferenza annuale dell'Agenzia europea per la difesa. "L'Europa non è più il principale centro di gravità di Washington. Questo cambiamento è in corso da tempo" ed è "strutturale, non temporaneo", ha evidenziato, aggiungendo che "nessuna grande potenza nella storia ha esternalizzato la propria sopravvivenza ed è sopravvissuta".

  3. Ricarica la pagina se necessario