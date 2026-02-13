Kallas, 'il Board of Peace non riflette la risoluzione dell'Onu'

BRUXELLES, 13 FEB - "Sì, è vero che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prevedeva un Board of Peace per Gaza, ma prevedeva anche che fosse limitato nel tempo fino al 2027, prevedeva che i palestinesi avessero voce in capitolo e si riferiva a Gaza, mentre la statuto del Board of Peace non fa riferimento a nessuna di queste cose". Lo ha detto l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas nel corso del suo intervento alla conferenza di Monaco, dialogando con l'ambasciatore Usa all'Onu Mike Waltz. "Penso quindi che ci sia una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ma il Board of Peace non la riflette".