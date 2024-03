Jorit a Putin, 'lei umano come tutti, la propaganda non è vera'

ROMA, 07 MAR - "Presidente Putin, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all'Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera": lo ha detto ieri sera lo street artist italiano Jorit, al secolo Ciro Cerullo, durante un forum della gioventù a Sochi rivolgendosi al presidente russo. "Quando ho dipinto un murale a Napoli che raffigurava Dostoevskij i principali media italiani mi hanno attaccato. C'è molta pressione su artisti ed esponenti della cultura italiana che cercano di dire che il popolo russo non è come lo dipinge la propaganda", ha affermato Jorit.