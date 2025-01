Italiano condannato in Egitto, confermati 25 anni

Una condanna a 25 anni da trascorrere nelle carceri egiziane con l'accusa di spaccio di droga. E' la sentenza del tribunale del Cairo nei confronti di Giacomo Passeri, l'italiano in cella da quasi un anno, 21 agosto 2024. NPK ANSA / Foto fornita dalla famiglia Passeri +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++