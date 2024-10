Italia-Israele, scritte a Udine contro Comune e Regione

TRIESTE, 14 OTT - "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio". E' la scritta apparsa durante la notte nei pressi di palazzo d'Aronco, sede del Comune di Udine, città che stasera ospiterà la partita di Nations League Italia-Israele. Alle 17 è invece in programma un corteo di protesta e pro Palestina lungo le vie del centro. La stessa scritta spray, indirizzata però alla Regione Fvg, è apparsa anche davanti alla sede della stessa Regione in via Sabbadini. Sul posto, come riporta il Messaggero Veneto online, è intervenuta la Digos. Le forze dell'ordine, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Operai sono già al lavoro per rimuoverla. La Regione e di recente anche il Comune di Udine hanno concesso il patrocinio alla partita di calcio. "Ci troviamo di fronte all'emblema dell'antisemitismo - ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come riporta il Messaggero Veneto - Gli autori di questo gesto possono raccontarla come vogliono, ma quando si contesta il patrocinio a una partita di calcio semplicemente perché giocano persone d'Israele, e di religione ebraica, si cade nel puro ed evidente antisemitismo che deve sempre essere condannato e combattuto con forza. Non ci sono giustificazioni".