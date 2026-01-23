Italia-Germania, fondamentale legame Usa-Europa con interessi condivisi

ROMA, 23 GEN - Roma e Berlino "riconfermano l'importanza fondamentale di un forte legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti, basato su valori comuni e interessi condivisi" e si impegnano "a rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di integrità territoriale e sovranità". Lo prevede il Protocollo su un Piano d'azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e Ue, siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. I due governi, inoltre, condividono "la responsabilità, in quanto Stati fondatori dell'Unione europea, di adoperarsi per promuovere l'integrazione europea, consentendo all'Ue di agire efficacemente per proteggere i valori e gli interessi europei".