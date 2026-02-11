Giornale di Brescia
Italia, Germania e Belgio, 'semplificazione e neutralità tecnologica'

BRUXELLES, 11 FEB - Semplificazione, revisione del meccanismo Ets e della carbon tax, neutralità tecnologica, completamento del mercato unico: sono questi i principali obiettivi che Italia, Germania e Belgio sottolineano in un paper redatto in vista della riunione convocata giovedì prima del vertice sulla competitività. "Un meccanismo di freno di emergenza dovrebbe consentire di fermare gli oneri eccessivi che emergono durante il processo legislativo, ad esempio per intervenire su richiesta di uno Stato membro", si legge nel testo, nel quale si chiede a Ursula von der Leyen di riferire al Consiglio europeo sui progressi nella semplificazione.

Argomenti
BRUXELLES

