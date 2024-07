Istituto Santa Lucia di Roma rischia il fallimento

ROMA, 24 LUG - L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Santa Lucia di Roma, sta per fallire, messo in liquidazione. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'esperto incaricato dalla Camera di commercio, avrebbe archiviato la procedura per mancanza di continuità aziendale. L'intenzione sarebbe quindi quella di vendere. Ed ora, in ogni caso, tutto sarà in mano al tribunale fallimentare per autorizzare la futura vendita. Questo è stato il nocciolo della riunione avvenuta oggi con i sindacati. Da quanto sia apprende la vendita dovrebbe avvenire "entro quattro mesi" ma non c'è nessuna certezza sui tempi e sulle modalità. Le sigle sindacali Cgil Cisl e Uil avevano già chiesto nei giorni scorsi al ministro Urso l'attivazione di un tavolo di crisi aziendali.