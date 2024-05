Istituto Elettorale Messico, fondi per contrastare blackout

CITTÀ DEL MESSICO, 10 MAG - L'Istituto Nazionale Elettorale del Messico (INE) ha assicurato che prevede di stanziare più di 20 milioni di pesos (circa 1,2 milioni di dollari) il giorno delle elezioni per noleggiare un centinaio di generatori con lo scopo di proteggere i suoi processi operativi in caso di blackout. La misura mira principalmente ad assicurare la continuità dell'operazione della piattaforma che concentra i risultati preliminari delle elezioni (PREP) alla luce dell'emergenza elettrica provocata dalle forti ondate di caldo. In conferenza stampa, la presidente dell'Istituto, Guadalupe Taddei, ha sottolineato che i recenti blackout verificatisi in tutto il Paese sono "una novità di ieri e di oggi" e confida che le loro cause vengano risolte. Taddei ha precisato che dall'anno scorso l'INE ha sottoscritto accordi con la Commissione Federale per l'Elettricità per supervisionare l'infrastruttura elettrica nei 332 consigli distrettuali.