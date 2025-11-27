Istat, nel 2025 possibile nuovo record negativo di nascite

ROMA, 27 NOV - Gli ultimi dati Istat sul bilancio demografico mensile relativo al periodo gennaio-agosto 2025 pubblicati questa mattina "confermano che nei primi 8 mesi di quest'anno, rispetto a gennaio-agosto del 2024, abbiamo avuto una riduzione del 5,4%" delle nascite "questo vuol dire che anche quest'anno, a meno che non ci sia qualcosa di straordinario, avremo di nuovo un record negativo di nascite, saranno di nuovo al di sotto dell'anno precedente". Così il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, agli Stati generali della Natalità, a Roma. "Vuol dire che la quantità dei nostri giovani sta diminuendo - ha aggiunto - In più bisogna dire che negli ultimi dieci anni abbiamo avuto una perdita netta di oltre 90mila giovani laureati tra i 25 e i 34 anni. Solo nel 2023 c'è stato una un'uscita record di 21mila laureati".