Istat, in 10 anni +1milione stranieri, sempre più vivono soli

ROMA, 12 NOV - Nel 2021 le famiglie con almeno uno straniero sono oltre 2 milioni e mezzo e rappresentano il 10% del totale delle famiglie che vivono in Italia. Rispetto al censimento del 2011 si contano circa 700mila unità familiari in più con almeno uno straniero. Gli stranieri nel decennio tra i due censimenti sono aumentati in totale di circa 1 milione di unità e le famiglie unipersonali, cresciute di oltre 400mila unità, rappresentano quindi il 40% dell'incremento totale della popolazione straniera. Emerge dal report Istat 'Le famiglie con stranieri nei censimenti della popolazione 2021'.