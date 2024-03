'Israele ritira la nomina di Kashriel ambasciatore a Roma'

Il governo italiano avrebbe comunicato a Israele un certo disagio per la scelta del prossimo ambasciatore israeliano a Roma a causa dei suoi stretti legami con il movimento dei coloni. Lo scrive il Times of Israel, secondo cui la scelta di Benny Kashriel - a lungo sindaco di Maalè Adumim, il maggiore insediamento ebraico in Cisgiordania, ad un passo da Gerusalemme - è stata compiuta a luglio scorso dell'attuale ministro degli Esteri Eli Cohen, ma Roma ancora non avrebbe dato il suo consenso. Sempre secondo il giornale israeliano, il governo italiano avrebbe quindi inviato messaggi informali a quello di Gerusalemme indicando la propria preoccupazione per l'indicazione. Finora non è stata presa alcuna decisione definitiva, 27 dicembre 2023. NPK Shalom.it +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++