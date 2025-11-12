Israele riapre il valico di Zikim per gli aiuti umanitari a Gaza
epa12290462 Internally displaced Palestinians carry bags of flour near a food distribution point in Zikim, northern Gaza Strip, 08 August 2025. Humanitarian organizations have warned of an imminent food catastrophe for thousands of children, a crisis caused by severe food insecurity, a decline in health services, and ongoing restrictions on humanitarian aid and essential supplies. EPA/MOHAMMED SABER
AA
TEL AVIV, 12 NOV - Da oggi, sarà riaperto il valico di Zikim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la Striscia. Lo annuncia il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano incaricato degli affari civili nei territori palestinesi. Gli aiuti saranno consegnati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali dopo approfondite ispezioni di sicurezza da parte dell'Autorità per i Valichi Terrestri del Ministero della Difesa, aggiunge la nota.
