Israele, 'l'esercito ha lasciato l'ospedale Shifa a Gaza City'

TEL AVIV, 01 APR - L'esercito israeliano ha annunciato di aver completato le "operazioni mirate" all'ospedale Shifa a Gaza City e di essere "uscito" dal complesso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i soldati "hanno ucciso terroristi in scontri ravvicinati, hanno localizzato numerose armi e documenti di intelligence in tutto l'ospedale, prevenendo danni a civili, pazienti ed équipe mediche". Sempre a Gaza City - secondo la stessa fonte - "un elicottero ha colpito un complesso militare di Hamas dotato di trappole esplosive". A Khan Yunis, commando dell'Idf - ha aggiunto il portavoce militare - stanno operando nell'area di al-Amal dove "sono stati uccisi terroristi in scontri ravvicinati e altri sono stati catturati".