Israele, esercito mostra video con folla attorno ai camion

(FRAME) L'esercito israeliano ha diffuso un video di sorveglianza aerea sull'incidente di questa mattina a Gaza nord nella distribuzione degli aiuti. "Il video mostra quante persone hanno circondato i camion e, di conseguenza, dozzine sono state uccise e ferite per aver spintonato, calpestato e sono state investite dai camion". L'esercito ha detto che continuerà l'assistenza nella trasferta degli aiuti umanitari.