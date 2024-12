Israele, 'colpito da un proiettile lanciato dallo Yemen'

GERUSALEMME, 21 DIC - L'esercito israeliano ha dichiarato di non essere riuscito a intercettare un "proiettile" lanciato dallo Yemen che è atterrato vicino a Tel Aviv, e il servizio medico nazionale ha affermato che tre persone sono rimaste leggermente ferite. "In seguito alle sirene suonate poco fa nel centro di Israele, è stato identificato un proiettile lanciato dallo Yemen e sono stati effettuati tentativi di intercettazione senza successo", ha affermato l'esercito israeliano sul suo canale Telegram. "Poco tempo fa, sono state ricevute segnalazioni di un'arma caduta in uno degli insediamenti nel distretto di Tel Aviv", ha affermato la polizia israeliana. Il servizio medico di emergenza ha riferito che tre persone sono state portate in ospedale con lievi ferite e diverse altre sono state curate vicino alla scena, anche per shock.