Ispra, emissioni calate del 6,2% nel 2023 in Italia

ROMA, 09 MAG - Le emissioni di gas serra in Italia si stima che siano calate del 6,2% nel 2023 rispetto al 2022, grazie agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria (sottoposti alla tassazione europea delle emissioni Ets) e alla riduzione della Co2 dal riscaldamento (per l'inverno mite). Hanno continuato ad aumentare invece le emissioni dai trasporti, di circa l'1%, a causa del forte uso del'auto e del trasporto merci su gomma e della scarsa penetrazione dell'auto elettrica. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'Ispra "Le emissioni di gas serra in Italia", diffuso oggi.