Ipotesi incidente per bambino caduto da finestra a casa

PERUGIA, 09 SET - Sarebbe precipitato per un incidente da una finestra di casa sua, in uno dei centri della provincia di Perugia, un bambino di sette anni ora ricoverato con riserva di prognosi nell'ospedale del capoluogo umbro. La notizia è riportata da diversi media. Secondo quanto risulta all'ANSA, la Procura di Spoleto che coordina gli accertamenti dei carabinieri ritiene la causa accidentale l'ipotesi più probabile. I magistrati stanno comunque ricostruendo con precisione cosa sia avvenuto. Il bambino è precipitato dal secondo piano della casa. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Che hanno portato ha ritenere la caduta accidentale.