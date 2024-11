ioleggoperché, ultimi giorni per donare un libro alle scuole

ROMA, 15 NOV - Prosegue #ioleggoperché, la campagna nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche italiane. Giunta alla nona edizione, l'iniziativa invita tutti a recarsi in libreria fino a domenica 17 novembre per donare libri alle scuole. #ioleggoperché funziona con una meccanica semplice: chiunque può recarsi in una delle quasi 4mila librerie aderenti e scegliere un libro, acquistandolo, indicando la scuola gemellata a cui donarlo e lasciando una dedica. Tutte le scuole e le librerie possono partecipare e organizzare le migliori attività per promuovere le donazioni alla propria biblioteca scolastica, dando forma al tema del contest di quest'anno, "Il futuro inizia con un libro". Come di consueto, 10 scuole dei quattro gradi scolastici (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado), verranno premiate con 10 buoni acquisto da 1.000 euro ciascuno, da spendere in libri da destinare alle biblioteche scolastiche. E per rafforzare la grande adesione nelle regioni degli istituti scolastici di queste aree, in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia è stato introdotto un undicesimo premio, sempre del valore di 1.000 euro, destinato alla scuola che dimostrerà il maggior coinvolgimento e creatività in quei territori. I dati di adesione sono molto postivi. In Campania le scuole iscritte sono 2231 e le librerie iscritte 266, con Napoli che porta 966 scuole iscritte e 117 librerie iscritte e Caserta con 316 scuole e 27 librerie. In Basilicata le scuole iscritte sono 227 e le librerie 47 con Potenza con 141 e 36 rispettivamente tra scuole iscritte e librerie e Matera con, rispettivamente, 87 e 11 adesioni. In Calabria le scuole iscritte sono 868 e le librerie 83, a Cosenza 393 e 35, a Reggio Calabria 159 e 20. In Sicilia le scuole iscritte sono 2015 e le librerie iscritte 219, a Palermo 419 e 53, a Catania 411 e 40. Il progetto è reso possibile dal sostegno del ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portato avanti in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito e tutto il mondo del libro. Anche quest'anno ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica per il suo impatto positivo sul tessuto culturale e sociale italiano. #ioleggoperché ha portato dal lancio del progetto oltre 3 milioni di nuovi libri nelle biblioteche scolastiche italiane: solo nell'edizione dello scorso anno ne sono stati donati quasi 600mila.