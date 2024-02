Investito e ucciso da treno, sarebbe ospite comunità minori

TORINO, 27 FEB - Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno intorno alle 7.20 vicino alla stazione di Felizzano (Alessandria), secondo quanto riferisce la centrale del 118. Dalle prime informazioni fornite da Rfi, avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Al sindaco di Felizzano, Luca Cerri, risulterebbe trattarsi di un ospite della comunità per minori del paese. "L'esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe - sottolinea il primo cittadino - che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo". Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova.